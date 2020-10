I carabinieri di Catania hanno confiscato beni per un valore totale di 800mila euro a Francesco Ferrera , in quanto indiziato di appartenenza alla mafia . Nel decreto di confisca i giudici hanno anche emesso nei confronti dell'uomo la misura dell' obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per tre anni . In particolare è stato confiscato un complesso immobiliare nel Comune di Viagrande intestato al figlio di Ferrera e composto da un magazzino di 11metri quadri , un appezzamento di terreno con un piccolo locale deposito di oltre 1000 metri quadri, un'abitazione popolare , un negozio e botteghe di 89 metri quadri, un terreno agricolo di 1.097 metri quadri e un piccolo fabbricato rurale .

I carabinieri di Catania hanno confiscato beni per un valore totale di 800mila euro a Francesco Ferrera, in quanto indiziato di appartenenza alla mafia. Nel decreto di confisca i giudici hanno anche emesso nei confronti dell'uomo la misura dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per tre anni. In particolare è stato confiscato un complesso immobiliare nel Comune di Viagrande intestato al figlio di Ferrera e composto da un magazzino di 11metri quadri, un appezzamento di terreno con un piccolo locale deposito di oltre 1000 metri quadri, un'abitazione popolare, un negozio e botteghe di 89 metri quadri, un terreno agricolo di 1.097 metri quadri e un piccolo fabbricato rurale.

Il provvedimento di confisca è dovuto al coinvolgimento di Ferrera in numerose vicende giudiziarie. Nel 1994 era stato condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso e per sequestro di persona. Lo stesso era successo nel 1990, per più violazioni delle disposizioni sul controllo delle armi. Nel 1995 aveva già ricevuto un la misura dell'obbligo di residenza di anni tre. È stato poi condannato in primo grado nel 2017 e per lo stesso reato nel 2013 gli era stato raggiunto dalla misura di custodia cautelare in carcere.

Secondo gli inquirenti farebbe parte di Cosa nostra, sotto il controllo di Benedetto e Vincenzo Santapaola e Aldo Ercolano. In particolare, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia lo indicavano come appartenente all'associazione mafiosa della famiglia Ferrera Cavadduzzu dove già ricopriva un ruolo di spicco. A questo articolazione di Cosa nostra MeridioNews in passato ha dedicato un corposo approfondimento (LEGGI). Nell'ambito della nuova associazione Ferrara è accusato di aver progettato traffici di stupefacenti e di partecipare a riunioni associative con altri clan per risolvere questioni collegate a estorsioni a danno di imprenditori.