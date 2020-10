Un cercatore di castagne si era smarrito nella zona di Monte Concilio , nel comune di Nicolosi . Dopo avere riempito il cestino con i frutti autunnali, l'uomo non è più riuscito a trovare la strada di ritorno alla macchina e ha chiamato il 117 per chiedere aiuto.

I militari del soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Nicolosi si sono diretti nella zona interessata e si sono messi in contatto telefonico con il disperso per avere indicazioni per circoscrivere la zona delle ricerche. Dopo un paio d’ore di ricognizione, e non poche difficoltà dovute al calar del buio, l'uomo è stato individuato in mezzo al bosco.

Stanco e spaventato ma in buone condizioni di salute, l'uomo è stato accompagnato all'auto, in località Rinazzi. I militari del soccorso alpino raccomandano di «adottare le specifiche precauzioni da osservare in montagna, compreso il munirsi di dispositivi in grado di rilevare e comunicare la propria posizione, per evitare che una piacevole giornata si tramuti in una brutta avventura».