Oltre una tonnellata di prodotto ittico è stata sequestrata dalla guardia costiera di Catania nell'ambito dell'operazione della direzione marittima della Sicilia orientale denominata Tonno bianco. In alcuni casi, il pesce (tra cui pesce spada e tonno alalunga) è risultato conservato in maniera non idonea e messo in vendita con il termine minimo di conservazione scaduto.