Sono 14 i parcheggiatori abusivi sanzionati negli ultimi giorni da parte dei poliziotti della questura di Catania. Tra questi figurano, S.F., catanese (classe 1973) che è risultato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale del questore emesso nell'agosto scorso; F.G., catanese (classe 1972), anche lui sottoposto alla medesima misura emanata a febbraio scorso; e T.V., catanese (classe 1955) che, oltre a essere stato sanzionato in via amministrativa è stato denunciato in stato di libertà poiché recidivo.