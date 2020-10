« Speriamo che sono giusti, 625 euro giusto? ». Le telecamere nascoste, piazzate dagli investigatori, hanno immortalato un passaggio di denaro tra due impiegati del Comune di Catania . Dietro quei soldi ci sarebbe una compravendita di cittadinanze italiane. Vendute da funzionari infedeli in servizio negli uffici di palazzo degli Elefanti in via Alessandro La Marmora , dove hanno sede gli uffici di Stato civile. Il video mostra due persone, un uomo e una donna, intendi a parlare di affari utilizzando generici riferimenti. « Lunedì prossimo già sono cinque », dice l'uomo dopo il passaggio della bustarella.

«Speriamo che sono giusti, 625 euro giusto?». Le telecamere nascoste, piazzate dagli investigatori, hanno immortalato un passaggio di denaro tra due impiegati del Comune di Catania. Dietro quei soldi ci sarebbe una compravendita di cittadinanze italiane. Vendute da funzionari infedeli in servizio negli uffici di palazzo degli Elefanti in via Alessandro La Marmora, dove hanno sede gli uffici di Stato civile. Il video mostra due persone, un uomo e una donna, intendi a parlare di affari utilizzando generici riferimenti. «Lunedì prossimo già sono cinque», dice l'uomo dopo il passaggio della bustarella.

La donna, seduta dietro la scrivania, dopo avere intascato le banconote e averle riposte all'interno di una borsa poggiata sul tavolo, risponde: «All'epoca quando ho cominciato mi ha detto "la pulizia deve essere fatta, la casa pulita"». Allusioni che secondo gli inquirenti farebbero riferimento al business gestito all'intero degli uffici pubblici.

La compravendita, secondo quanto comunicato dalla polizia, era diretta in favore di cittadini brasiliani. L'operazione è stata ribattezzata Tudo incluido. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dalla transnazionalità e dal fine del profitto, corruzione e falso in atto pubblico.