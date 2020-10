Una classe dell'istituto aeronautico Ferrarin di Catania è stata posta in isolamento domiciliare, dopo la conferma di due casi di positività al Covid-19. La disposizione, secondo quanto accertato da MeridioNews, arriva dall'Azienda sanitaria provinciale etnea e segue gli accertamenti svolti la scorsa settimana. A contrarre il virus sono stati due ragazzi del quarto anno.

Adesso dall'Asp è arrivata per i compagni dei due studenti la disposizione di rimanere in isolamento domiciliare in attesa di essere sottoposti al tampone. Da una settimana, tutti i gli alunni dell'aeronautico - come quelli delle altre scuole di secondo grado così come previsto dall'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte - svolgono l'attività didattica a distanza.