Scene da far West nella galleria del centro commerciale Conforama a Riposto, dove un uomo è rimasto ferito da quattro colpi di pistola da un cliente spazientito per la fila. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di oggi, due uomini, padre e figlio, stavano facendo la fila, distanziata per le norme anti Covid, al negozio Vodafone, all'interno del centro commerciale, quando, finita la pazienza hanno cominciato a prendersela con una commessa.

La discussione che ne è scaturita sarebbe stata piuttosto animata, tanto che il fidanzato della donna, che ha un negozio poco distante dall'accaduto, è accorso in sua difesa. L'intervento del 38enne ha agitato ancora gli animi e uno dei due clienti, il figlio, un 19enne, si è scagliato contro il commerciante. «A questo punto c'è stata una baruffa - si apprende da fonti investigative - li hanno divisi, sembrava fosse finito tutto lì, ma il figlio è uscito, è andato in macchina, ha preso una pistola calibro 7.65 e ha sparato cinque colpi nei confronti del ragazzo». Di questi solo quattro sono andati a segno.

Il 38enne è arrivato al pronto soccorso del Cannizzaro, a Catania, in codice rosso, con ferite da colpi di arma da fuoco all'addome e agli arti inferiori. Era comunque vigile. Al momento si trova al Trauma Center, dove sta eseguendo approfondimenti diagnostici. Il 19enne che ha fatto fuoco è in in stato di fermo dopo essere stato bloccato dai carabinieri di Giarre, che sono intervenuti sul posto.