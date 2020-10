Tentato omicidio e porto illegale di arma clandestina . Sono questi i reati per cui è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre il 19enne giarrese Riccardo Guarrera ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta ieri al centro commerciale Conforama in contrada Rovettazzo a Riposto .

Tentato omicidio e porto illegale di arma clandestina. Sono questi i reati per cui è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre il 19enne giarrese Riccardo Guarrera ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta ieri al centro commerciale Conforama in contrada Rovettazzo a Riposto.

Stando a quanto ricostruito finora, dopo una lite dovuta all'insofferenza del giovane di rispettare la fila fuori dal negozio di telefonia, Guarrera avrebbe inveito contro una commessa e si sarebbe poi scagliato contro un uomo di 38 anni, risultato poi il convivente dell'addetta alla vendita.

Apparentemente riportato alla calma anche dall'intervento di altri clienti, il 19enne si è allontanato dal negozio. Arrivato nel parcheggio del centro commerciale, però, Guarrera ha preso una pistola dalla sua automobile, è tornato dentro e, noncurante delle molte persone presenti in galleria, ha cominciato a sparare contro il 38enne che è stato colpito all'addome e agli arti inferiori da cinque colpi.

I militari hanno bloccato il giovane mentre tentava di fuggire dopo avere lasciato cadere per terra il giubbotto. Dentro una delle tasche i carabinieri hanno trovato l'arma utilizzata per il tentato omicidio, una semiautomatica calibro 7,65 con la matricola abrasa e un colpo ancora in canna. La vittima dell’agguato è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi. Sulla scena del crimine è intervenuto anche il personale della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania.