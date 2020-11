Due ventenni, originari di Bronte, sono morti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 120, arteria che collega Randazzo a Maniace. Il sinistro, secondo quanto appreso da MeridioNews, si è registrato intorno mezzanotte al chilometro 174, nei pressi del casello Mangiasarde in contrada Santa Venera in territorio di Maletto.