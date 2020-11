I carabinieri della stazione di Catania piazza Dante , nell’ambito delle attività per garantire l’osservanza delle norme per il contrasto al Covid19, hanno effettuato dei controlli in alcuni esercizi commerciali che, per loro stessa natura, sono maggiormente esposte ai potenziali rischi derivanti dall’aggregazione sociale .

In particolare i militari hanno constatato che, in un chiosco in piazza Dei Miracoli, veniva esercitata la distribuzione di bevande agli avventori ben oltre l’orario consentito dal vigente Dpcm, motivo per il quale è stata elevata una sanzione amministrativa nei confronti del titolare e la chiusura per due giorni dell’attività.