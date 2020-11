«Visto il notevole incremento di casi di contagi e l'insorgenza di focolai relativi alla infezione di Covid-19, e al fine di fronteggiare l'emergenza nel miglior modo possibile per evitare la diffusione all'interno del presidi o, la direzione medica ha limitato gli ingressi agli utenti e ai visitatori ». Così si legge in una nota diffusa dall'Azienda sanitaria provinciale di Catania in merito al reparto di Cardiologia dell'ospedale Gravina di Caltagirone .

«Visto il notevole incremento di casi di contagi e l'insorgenza di focolai relativi alla infezione di Covid-19, e al fine di fronteggiare l'emergenza nel miglior modo possibile per evitare la diffusione all'interno del presidio, la direzione medica ha limitato gli ingressi agli utenti e ai visitatori». Così si legge in una nota diffusa dall'Azienda sanitaria provinciale di Catania in merito al reparto di Cardiologia dell'ospedale Gravina di Caltagirone.

È qui che, dopo un paziente risultato positivo al nuovo coronavirus, sono stati contagiati anche un dirigente medico di Cardiologia e il coordinatore del personale infermieristico dello stesso reparto. L'indomani tutto il personale dipendente di Cardiologia ed Emodinamica è stato sottoposto ai controlli che hanno fanno emergere la positività di altri sei dipendenti. Per tutti è stato subito predisposto il periodo di quarantena. Il 15 ottobre è stato riscontrato che altri sei dipendenti dell'unità operativa di Cardiologia/Utic erano stati contagiati. Anche per questi nuovi casi - asintomatici come anche tutti i precedenti - è subito scattata la procedura di isolamento fiduciario domiciliare.

Come era stato richiesto dalla Fsi-Usae (la federazione dei sindacati indipendenti, organizzazione costituente della Confederazione unione sindacati autonomi europei), tutti gli ambienti interessati sono stati sanificati e l'intera area del reparto di Cardiologia è stata bonificata a ogni nuovo contagio riscontrato. Intanto, sono stati sospesi temporaneamente anche i ricoveri e tutte le attività programmate, mentre sono rimaste garantite quelle di emergenza-urgenza. Diversi contagi si sono registrati anche tra i pazienti: per quelli dimissibili sono stati inviati in isolamento domiciliare e sono state informate le Usca.

«Cardiologia è un reparto molto delicato - commenta a MeridioNews il segretario territorio della Fsi-Usae Calogero Coniglio - Per i pazienti che non sono dimissibili vanno garantite tutte le cure necessarie, non si può chiudere dall'oggi al domani perché ci sono terapie salvavita che non possono essere interrotte». Al momento, tutto il personale dipendente si sta sottoponendo allo screening con l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi. «L'azienda sanitaria ha risposto bene - fa notare Coniglio - tutto è stato fatto seguendo le procedure e i protocolli e questo ha fatto in modo che il focolaio di contagi fosse circoscritto e contenuto».