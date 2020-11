Chiusura per cinque giorni di un negozio di rivendita e riparazione di biciclette a Catania. L'intervento della polizia è avvenuto mercoledì pomeriggio e nasce dal mancato rispetto dei divieti previsti dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Nello specifico gli agenti hanno accertato che i clienti erano privi di mascherina e non mantenevano la distanza interpersonale. Inoltre gli ingressi non avvenivano in maniera dilazionata. Per questi motivi, il titolare del negozio è stato sanzionato con una multa da 400 euro.