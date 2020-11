« Cerchi lavoro e ti piacerebbe lavorare in aeroporto? ». Il falso annuncio di lavoro è stato individuato dalla squadra di polizia giudiziaria dell’ufficio di polizia di frontiera. Dalle indagini è emerso che il responsabile della truffa è un cittadino italiano M.W. di 39 anni che, utilizzando diversi siti internet, avrebbe pubblicato annunci di lavoro relativi a ipotetiche assunzioni in vari scali aerei, tra cui anche quello di Catania Fontanarossa .

Nello specifico, le truffe sarebbero state architettate utilizzando il sito di annunci Bakeca.it. Da questa pagina web poi, cliccando sul falso annuncio, l'aspirante lavoratore veniva reindirizzato in una piattaforma che simulava siti di società di spedizioni realmente operanti in Inghilterra. A questo punto, gli utenti sarebbero stati indotti a inviare il proprio curriculum e i documenti di identità. Invogliati dal potere cominciare subito una attività lavorativa, gli utenti sarebbero stati invitati a mandare del denaro tramite ricariche Postepay.

La somma richiesta sarebbe stata giustificata con la necessità, per ognuno degli interessati, di dovere partecipare a un corso da tenersi all’aeroporto di Catania Fontanarossa, utile per il rilascio del «patentino A13» che permette di accedere nelle aree aeroportuali. Le vittime, dopo avere versato le cifre richieste e non avendo avuto più informazioni sul corso, hanno chiesto chiarimenti direttamente all'aeroporto. In questo modo, si sono resi conto di essere stati truffati e hanno presentato una denuncia. La polizia di frontiera è risalita al 39enne tramite accertamenti sull'indirizzo ip del sito.