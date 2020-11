« Può essere che passano per controllare sta storia 're mascherine ». Davanti la chiesa di Santa Maria della Consolazione di Catania c'è una grande folla . Almeno quaranta persone sono ferme in uno slargo lungo via Milo, con gli occhi puntati nell'edificio sacro che c'è di fronte. Sono seduti in sella ai motorini, mentre altri formano dei capannelli e ingannano il tempo chiacchierando. Qualcuno di loro ha la mascherina di protezione, tanti altri invece la tengono rigorosamente abbassata al mento. Sul sagrato , dall'altro lato della strada, la scena è quasi identica . Non ci sono mezzi a due ruote ma almeno 50 persone . Sono tutti in attesa della salma di Francesco Faro , 54 anni. Nel primo sabato pomeriggio di semi-lockdown, con la Sicilia in zona arancione , si celebra un funerale evento . Dentro la chiesa, davanti l'altare, c'è la bara del defunto con una foto poggiata sopra. La salma è stato trasportata poco prima, tra musica e fiori lanciati per strada durante un corteo.

Secondo l'ultimo Dpcm per contenere la pandemia Covid-19 non dovrebbero esserci assembramenti davanti la chiesa. Le prescrizioni, firmate in accordo con la Conferenza episcopale italiana, prevedrebbero anche ingressi e uscite separati e una distanza minima di 1,5 metri tra le persone. Praticamente nessuna di queste regole viene rispettata, nonostante momenti del genere siano considerati ad alto rischio dai virologi. All'interno la chiesa non è piena e in diversi banchi le persone sono a distanza attenendosi agli adesivi che impongono il distanziamento. Spartito diverso nei primi posti dove ci sono i parenti del defunto. Volti noti tra piazza Borgo, dove gestiscono una panineria, e via Consolazione. Uno dei fratelli, Massimo Faro, finì nei guai nel 2017 dopo una rapina a mano armata a un vettore che trasportava tabacchi nei pressi di un'attività commerciale di via Gabriele D'Annunzio.

Alle 19 la cerimonia funebre volge al termine, le persone che sostengono il feretro stanno per varcare il portone della chiesa per riporre la salma nel carro funebre che poi si dirigerà verso via Consolazione seguito da un numeroso corteo che si muove a piedi. Mentre un trombettista suona il silenzio di Ninni Rosso, arrivano anche quattro gazzelle dei carabinieri. I militari fanno la spola, controllano l'isolato e si fermano, per circa cinque minuti, nello spiazzo del vicino rifornimento Q8. La loro presenza non passa inosservata: «Stannu fannu avanti e arreri, è a terza vota ca passanu», confabula un uomo rivolgendosi a un amico; entrambi sono senza mascherina, vicino a loro c'è un ragazzo con un dispositivo in stoffa griffato Gucci. Pure lui però lo tiene abbassato al mento. La distrazione dei militari dura pochi attimi e la folla si stringe attorno la salma per il corteo. A terra restano centinaia di fiori, tra cui molti garofani arancioni. Lo stesso colore del semi-lockdown che, almeno sulla carta, imporrebbe un rigoroso rispetto delle regole.