Scattano i controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine per verificare che le norme stabilite dal nuovo Dpcm per contenere la diffusione dell'epidemia di Covid-19. A Catania le pattuglie delle articolazioni della Questura, affiancate dagli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile nonché del personale della Pasi hanno messo in campo delle verifiche di specifica competenza rivolto al rispetto delle misure imposte agli esercizi commerciali. Intensificati, inoltre, i controlli specie nella fascia oraria serale coincidente con l’imposizione del lockdown per fronteggiare tentativi d’elusione da parte di contravventori, con 220 persone, e 12 esercizi pubblici controllati, uno dei quali chiuso e sanzionato .

In provincia, ad Acireale, Aci Castello, Misterbianco, Giarre, Paternò e Belpasso hanno agito invece i carabinieri. Nel corso del servizio i militari hanno sottoposto a controllo complessivamente otto esercizi commerciali, 66 veicoli e hanno identificato 110 persone elevando 15 sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa relativa al Covid-19, per un ammontare complessivo di circa seimila euro. Nello specifico, i militari della Compagnia di Paternò hanno elevato la sanzione ammnistrativa per essersi recato in comune diverso da quello di domicilio senza giustificato motivo nei confronti di un giovane catanese, il quale è stato trovato in possesso di crack e marijuana.

Inoltre, i militari della compagnia di Acireale hanno denunciato in stato di libertà un altro giovane incensurato, il quale, sottoposto a controllo, asseriva di trovarsi fuori casa dopo le 22.00 per poter accompagnare la fidanzata, che lavora in un vicino locale, presso la sua abitazione. Lo stesso, a seguito delle contestazioni amministrative fattegli dai carabinieri, ha iniziato a inveire contro gli stessi. Infine risulta singolare il comportamento di un automobilista 22 enne di Mascali, che incurante delle norme, circolava di notte senza giustificato motivo, senza utilizzare alcun sistema di protezione e per giunta guidando un'auto senza essere in possesso della patente di guida.