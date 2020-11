Un dipendente comunale del Comune di Aci Sant’Antonio ha comunicato al proprio responsabile la positività al Covid-19 , si è reso dunque necessaria la chiusura degli uffici comunali nella giornata di domani, lunedì 9 novembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, per consentire la sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro.

Viene assicurato tuttavia il regolare espletamento delle attività considerate servizi pubblici essenziali: il settore polizia municipale, i servizi cimiteriali, gli uffici demografici nei servizi essenziali di stato civile e anagrafe con servizio di reperibilità e la protezione civile, sempre con servizio di reperibilità.

Il sindaco, Santo Caruso, sottolinea la necessità dell’azione: «Appreso lo stato del dipendente è stato deciso di disporre quanto necessario per far sì che si possa garantire la necessaria sicurezza alla luce dell’attuale situazione. Auguro al dipendente una pronta guarigione ed esorto tutti i cittadini, ancora una volta, ad osservare le misure per contenere il diffondersi della pandemia».