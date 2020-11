Nuovo rinvio per le elezioni amministrative a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Lo ha deciso il governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci, riunito in seduta straordinaria e urgente, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso. Il provvedimento, necessario a causa della situazione epidemiologica nell'Isola, è stato preso in analogia con quanto fatto dal ministero degli Interni per il turno elettorale straordinario nei Comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata: Vittoria in provincia di Ragusa e San Biagio Platani nell'Agrigentino.