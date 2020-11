I 240mila euro per la democrazia partecipata verranno utilizzati per l'installazione delle telecamere per contrastare lo sviluppo delle discariche abusive . È questo il progetto che ha vinto il sondaggio promosso dal Comune per ottemperare alla legge regionale che destina il due per cento delle somme trasferite da Palazzo dei Normanni per forme di consultazione pubblica. A quest'ultima, tenutasi tra il 21 ottobre e l'8 novembre , tra residenti e non, hanno partecipato 2357 votanti.

I 240mila euro per la democrazia partecipata verranno utilizzati per l'installazione delle telecamere per contrastare lo sviluppo delle discariche abusive. È questo il progetto che ha vinto il sondaggio promosso dal Comune per ottemperare alla legge regionale che destina il due per cento delle somme trasferite da Palazzo dei Normanni per forme di consultazione pubblica. A quest'ultima, tenutasi tra il 21 ottobre e l'8 novembre, tra residenti e non, hanno partecipato 2357 votanti.

In 933 (ovvero il 39,6 per cento dei votanti) hanno scelto l'implementazione degli impianti di videosorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Al secondo posto è arrivata la realizzazione di nuovi parchi gioco per bambini e aree sgambamento cani con il 31,8 per cento delle preferenze (750 voti). La riqualificazione della fontana di Piazza Europa non è andata oltre il terzo posto con il 15 per cento dei voti (354 preferenze); quarto, con il 13,6 per cento (solo 321 preferenze), il progetto che avrebbe previsto l'installazione di mille fontanelle di acqua pubblica dislocate per le vie della città. «Un risultato importante - spiega l'assessore ai Rifiuti Fabio Cantarella a MeridioNews - adesso lavoreremo al piano d'azione».

L'iter per l'implementazione delle telecamere dovrebbe partire entro la fine dell'anno. «Il termine per bandire la gara d'appalto è indicato dalla legge», spiega Cantarella. Il progetto vincitore si pone in continuità con quanto già attuato dall'amministrazione comunale quando a giugno ha varato un piano con cui ha installato telecamere di videosorveglianza nei punti in cui è più facile gettare indisturbati rifiuti di ogni tipo. «Potremo pianificare - va avanti l'assessore - un ulteriore ampliamento che permetterà di coprire tutti i 151 siti da noi individuati». Se adesso il Comune riesce a coprire 15 siti inquinati, secondo l'assessore, «con 240mila euro a disposizione - chiude Cantarella - se ne possono sorvegliare altri cento».

Il progetto vincitore, dunque, potrebbe costituire davvero una svolta per una città abituata a continui episodi di inciviltà. Non ultimo quello riguardante il rilascio di rifiuti ingombranti in una discarica abusiva di San Giorgio, quando un cittadino ha filmato l'atto di inciviltà e pubblicato il video direttamente sulla pagina social dell'assessore. In questo caso sono stati gli stessi autori del gesto, forse convinti di essere stati identificati, a rispondere al post. «Ma lei gli scatoloni vuoti li tiene a casa?», hanno commentato sul profilo Facebook di Cantarella. Poco dopo sono stati denunciati.