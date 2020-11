Un 47enne e un 30enne sono stati denunciati per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane, di cui erano stati destinatari in seguito a un provvedimento del questore. Entrambi sono parcheggiatori abusivi recidivi.

Il primo, F.S., è stato trovato dagli agenti nella zona di via Santa Maria la Grande. Il secondo, invece, è stato fermato in via Sant'Euplio, zona in cui già in passato esercitava abusivamente l'attività di parcheggiatore. In quest'ultima circostanza, la polizia ha anche contattato i vigili urbani per multare gli automobilisti che avevano lasciato le vetture in aree non idonee alla sosta.