Un uomo anziano è morto questo pomeriggio davanti all'ingresso del supermercato maxistore Decò di via Galermo, a Catania. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews dietro il decesso ci sarebbe stato un malore improvviso. L'anziano si è sentito male dopo essere uscito dal supermercato, dove si era recato per fare la spesa.

Le telecamere del supermercato avrebbero ripreso la vittima prima di accasciarsi a terra. L'uomo avrebbe poggiato le buste della spesa, per poi prendere il cellullare in mano. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, allertate tramite il numero unico per le emergenze, e una gazzella dei carabinieri. Inutile ogni tentativo di rianimarlo.