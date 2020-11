« L’omosessuale congenito, cioè per natura, quasi non esiste ». E laddove esistono «l'uomo può controllare la propria sessualità e dirigerla verso la donna e la donna verso l’uomo». Sono solo alcune delle dichiarazioni fatte nel corso della vita da don Oreste Benzi , il sacerdote romagnolo fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII morto nel 2007. A lui il Comune di Catania ha deciso di intitolare una strada . Il suo nome fa parte della rosa individuata dalla commissione toponomastica per dare un'identità a zone della città che ne sono sprovviste. Oltre a Benzi ci sono imprenditori, politici - la deputata della prima legislatura della storia repubblicana d'Italia - Maria Nicotra Fiorini e persino lo scrittore J.R.R. Tolkien , l'autore del Signore degli anelli.

«L’omosessuale congenito, cioè per natura, quasi non esiste». E laddove esistono «l'uomo può controllare la propria sessualità e dirigerla verso la donna e la donna verso l’uomo». Sono solo alcune delle dichiarazioni fatte nel corso della vita da don Oreste Benzi, il sacerdote romagnolo fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII morto nel 2007. A lui il Comune di Catania ha deciso di intitolare una strada. Il suo nome fa parte della rosa individuata dalla commissione toponomastica per dare un'identità a zone della città che ne sono sprovviste. Oltre a Benzi ci sono imprenditori, politici - la deputata della prima legislatura della storia repubblicana d'Italia - Maria Nicotra Fiorini e persino lo scrittore J.R.R. Tolkien, l'autore del Signore degli anelli.

Tra tutti, però, è quello di Benzi a essere potenzialmente più esposto a critiche. Il prelato, infatti, non ha mai fatto mistero delle proprie posizioni in materia di omosessualità. Idee che stridono con la scelta di dedicare spazi pubblici, specialmente in un periodo in cui si discute di leggi sulla omotransfobia. «Benzi si è sempre schierato contro la nostra comunità con frasi violente - commenta a MeridioNews Armando Caravini, di ArciGay Catania - sostenendo che l'omosessualità era un vizio da curare. Che quella femminile era solo una questione di ormoni che poteva essere corretta». Parole che per Caravini hanno avuto un peso che non può essere dimenticato. «Quelle frasi hanno generato dolore, specialmente negli omosessuali credenti e cattolici - continua -. Il Comune di Catania ancora una volta dimostra di essere anni luce dalla civiltà e di essere contro la nostra comunità, da questa amministrazione non potevamo aspettarci nulla di più». Per ArciGay, l'intitolazione a don Benzi rappresenta uno scivolone che ribadisce «come questa giunta rappresenti la destra più becera a livello europeo, perché - sottolinea - le politiche Lgbqt non hanno colore politico, in Europa esistono destre liberali che hanno anche legiferato in materia di diritti civili».

A guidare la commissione toponomastica, di cui fanno parte i consiglieri Alessandro Campisi, Nino Penna e Graziano Bonaccorsi e i professori Silvana Raffaele, Orazio Licciardello e Marco Leonardi, è l'assessore Alessandro Porto. «La questione delle posizioni di don Benzi sull'omosessualità non è venuta fuori nel corso dell'esame delle proposte di intitolazione - ammette l'esponente della giunta attualmente guidata dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi, dopo la sospensione del sindaco Salvo Pogliese -. Parliamo in ogni caso di una figura, un sacerdote, che ha fatto anche tanto bene per la società». Porto prova poi a smorzare le polemiche puntando sulla geografia. «La via don Benzi sarà nella zona industriale, non certo al centro della città - continua - A fare la proposta è stata l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che da quelle parti hanno una delle loro sedi».

Una battuta, infine, sulle critiche provenienti da ArciGay. «Potevano fare questi rilievi prima. Se ne erano a conoscenza? Non so, in ogni caso adesso la rosa dei nomi verrà inviata alla prefettura. Se qualcuno vorrà avanzare le proprie perplessità - conclude l'assessore - lo potrà fare in quella sede».