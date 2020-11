Cresce il numero dei contagiati da Covid-19 a Paternò . I casi positivi accertati sono 378 . In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri, il sindaco Nino Naso ha comunicato la positività di diversi ospiti dell’ Ipab Salvatore Bellia . Nel dettaglio all'interno della struttura sono presenti 35 anziani : di questi 18 sono risultati positivi al tampone ; e a loro si aggiungono anche 6 dipendenti . «Da quello che mi risulta- spiega a MeridioNews il sindaco - gli ospiti sono in discrete condizioni e asintomatici, cosi come il personale dipendente positivo. Tutti sono tenuti sotto osservazione. Si tratta di soggetti fragili ai quali bisogna garantire la massima assistenza».

Cresce il numero dei contagiati da Covid-19 a Paternò. I casi positivi accertati sono 378. In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri, il sindaco Nino Naso ha comunicato la positività di diversi ospiti dell’Ipab Salvatore Bellia. Nel dettaglio all'interno della struttura sono presenti 35 anziani: di questi 18 sono risultati positivi al tampone; e a loro si aggiungono anche 6 dipendenti. «Da quello che mi risulta- spiega a MeridioNews il sindaco - gli ospiti sono in discrete condizioni e asintomatici, cosi come il personale dipendente positivo. Tutti sono tenuti sotto osservazione. Si tratta di soggetti fragili ai quali bisogna garantire la massima assistenza».

Il primo cittadino in serata era a lavoro per redigere l’ordinanza per la sanificazione dei locali della struttura. Gli anziani saranno ricollocati in altre aree dell’immobile, poiché dispone di tre piani. Altra problematica che in queste ore si sta cercando di risolvere è quella relativa alla carenza di personale. Il commissario dell’Ipab è costretto a ricorrere alla graduatoria, non è chiaro se a quella provinciale o regionale, per reclutare nuovi operatori.

Sono invece 23 le persone guarite nelle ultime 24 ore, mentre si registra anche un decesso. Si tratta un uomo di 69 anni ricoverato all'ospedale San Marco di Catania. Nove giorni prima era deceduta la moglie di 69 anni degente al Policlinico. A dare notizia del decesso dell’uomo Rosario Cunsolo, presidente dell’associazione antiracket Libera Impresa e parente del 69enne. «Mi è arrivata una notizia che mi ha addolorato - scrive su Facebook - una missiva che non avrei mai voluto ricevere. Mio cugino ha raggiunto sua moglie dopo nove giorni, un padre, un marito, un nonno con i valori più alti, un medico professionista amato da tutti, una persona perbene».