Costretto a chiudere il centro scommesse, come disposto dall'ultimo Dpcm per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, aveva deciso di continuare gli affari spacciando droga nel retro bottega. A scoprire tutto i poliziotti del reparto Falchi, attirati dal continuo via vai di persone all'interno di una sala nel quartiere San Cristoforo, a Catania. L'esercizio commerciale era solo apparentemente chiuso al pubblico.

Gli agenti sono riusciti a entrare nel retro del locale sorprendendo Mirko Michel Lazzara, classe 1994. Quest'ultimo è un volto noto alla cronache poiché già coinvolto nell'operazione antidroga Piazza pulita, la stessa che ha fatto luce sugli affari criminali nell'area del Tondicello della Playa. All'interno del centro scommesse gli agenti hanno trovato 180 dosi di marijuana per un peso complessivo di 150 grammi e 2800 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Lazzara è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.