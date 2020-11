Si erano radunati, senza mascherina di protezione individuale , in piazza Università, a Catania. Obiettivo protestare contro l'ultimo Dpcm del governo per contenere la diffusione del Covid-19 . Nonostante i diversi inviti da parte della polizia tre persone non hanno voluto sentire ragioni, decidendo di continuare a non indossare il presidio di protezione, obbligatorio all'aperto. La manifestazione, organizzata la scorsa settimana, era stata autorizzata, come previsto, senza la possibilità di effettuare cortei e nell'osservanza delle indicazioni proprio su mascherine e distanziamento sociale .

I poliziotti hanno identificato i tre negazionisti e hanno proceduto alla contestazione della sanzione amministrativa. Nei prossimi giorni, come sollecitato anche a livello centrale, proseguiranno i controlli da parte delle forze dell'ordine per il rispetto delle prescrizione del Dpcm. La Sicilia è tra le Regioni in semi-lockdown con colore arancione.

Secondo i dati diffusi ieri dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale in Sicilia attualmente ci sono 1543 persone ricoverate con sintomi, tra queste 195 sono costrette alle cure dei reparti di Terapia intensiva. I contagiati nell'Isola sfiorano quota 23mila persone.