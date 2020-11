Parte sabato nel territorio di Catania lo screening per il Covid-19 riservato agli studenti delle scuole medie . Il tutto avviene in continuità con quello già effettuato la settimana scorsa per le scuole superiori . Lo rende noto l'Azienda sanitaria provincia di Catania. Sono sette i Comuni interessati: Catania, Acireale, Adrano, Caltagirone, Mascalucia, Misterbianco e Paternò .

La campagna, che si concluderà lunedì 16 novembre, è dedicata non solo agli alunni ma anche ai loro familiari e al personale docente e non docente e prevede uno screening su base volontaria, tramite l'esecuzione di test rapidi rinofaringei. I territori sono stati individuati tenendo conto della fascia di Comuni con una popolazione superiore ai 30mila abitanti.

Sarà possibile effettuare il tampone drive-in, dal 14 al 16 novembre, dalle 8 alle 13, e dalle 14 alle 19, in postazioni stabilite. A Catania il posteggio scambiatore Nesima di via Michele Amari, il parcheggio Amt di via Forcile e il posteggio scambiatore Due Obelischi di via Lojacono. Acireale: parcheggio Capomulini, Adrano: stadio comunale, Caltagirone: piazza Falcone e Borsellino, Mascalucia: area Protezione civile di viale Cristoforo Colombo, Misterbianco: zona Milicia. Paternò: sabato e domenica nell'area mercato, lunedì nell'area adiacente la piscina.