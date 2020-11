Avrebbe approfittato della disponibilità delle chiavi per portare via una cassaforte con dentro quasi 3000 euro . Protagonista un operaio, impegnato in alcuni lavori all'interno di un noto ristorante lungo Corso Italia . L'uomo, 43 anni le cui iniziali fornite dalla questura sono S.C., adesso si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato . Ad avvertire la polizia è stato lo stesso titolare dell'attività attraverso una chiamata al numero unico per le emergenze.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, appurando che un soggetto, che assomigliava all'operaio, alle 6.30 del mattino era entrato nel ristorante per portare via la cassaforte, poi trasportata in una macchina con cui l'uomo si allontanava. Il mezzo corrispondeva, per modello e colore, proprio a quella dell'operaio. Lo stesso, poco dopo il fatto, si sarebbe presentato a lavoro regolarmente, ma ad attenderlo c'erano gli agenti del reparto volanti.

Davanti all'evidenza dei fatti, il 43enne non ha potuto fare altro che confessare. Indicando anche dove aveva nascosto i 2700 euro contenuti nella cassaforte. Il denaro è stato restituito al proprietario, mentre l'operaio è finito agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.