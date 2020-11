Ha assunto fittiziamente un affiliato del clan Santapaola-Ercolano per fargli ottenere gli arresti domiciliari. Per questo i carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato un 63enne titolare di un negozio di mobili di Gravina di Catania. L'uomo è accusato di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso e false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.