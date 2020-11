Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10 sulla strada statale 121 , in contrada Palazzolo nel territorio di Belpasso . Stando a quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di un sinistro autonomo avvenuto lungo la carreggiata che porta verso il capoluogo etneo, subito dopo lo svincolo per Belpasso/Palazzolo .

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 10 sulla strada statale 121, in contrada Palazzolo nel territorio di Belpasso. Stando a quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di un sinistro autonomo avvenuto lungo la carreggiata che porta verso il capoluogo etneo, subito dopo lo svincolo per Belpasso/Palazzolo.

Per cause che sono ancora in corso di verifica, il 30enne catanese che era alla guida di una Fiat Brava, avrebbe perso il controllo della macchina. Prima sarebbe andato a sbattere contro lo spartitraffico centrale per poi carambolare e finire a circa 80 metri dal punto di impatto ai margini della statale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Randazzo per i rilievi del caso e per regolare il traffico, mentre un'ambulanza del 118 ha prestato i primi soccorsi al conducente dell'auto. L'uomo è stato medicato sul luogo dell'incidente e le due condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto è arrivato anche il personale dell'Anas che ha provveduto a rimuovere pezzi di carrozzeria e motore dalla sede stradale. Il traffico in quel tratto di strada è andato a rilento fino alla rimozione totale dei detriti. Solo poco dopo mezzogiorno la situazione è tornata regolare.