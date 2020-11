Chiuso per 15 giorni il bar Coco a Biancavilla . Il provvedimento è stato preso dal questore Mario Della Cioppa, in seguito a una serie di vicende segnalate dalle forze dell'ordine. L'esercizio è ritenuto un probabile luogo di deposito di stupefacenti per la piazza di spaccio locale.

In passato, all'interno del bar sono stati identificati diversi assuntori di droga e rinvenuti anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Lo stesso titolare, G. C., è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di una baionetta.

Di recente, le forze dell'ordine hanno riscontrato anche il mancato rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di contenimento dell'epidemia di Covid-19.