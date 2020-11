Ai domiciliari con braccialetto elettronco un 42enne di Adrano . La decisione è stata presa dal tribunale di Catania. L'uomo è accusato dalla ex moglie di maltrattamenti e lesioni personali . In particolare, la donna ha denunciato i soprusi subiti nella fase in cui i due stavano insieme.

Ai domiciliari con braccialetto elettronco un 42enne di Adrano. La decisione è stata presa dal tribunale di Catania. L'uomo è accusato dalla ex moglie di maltrattamenti e lesioni personali. In particolare, la donna ha denunciato i soprusi subiti nella fase in cui i due stavano insieme.

Tra i fatti al centro delle indagini ci sono anche i danneggiamenti al contatore dell'acqua e alle porte dell'abitazione in cui vive adesso la donna. L'ex marito è accusato anche di avere aggredito il padre della donna, intervenuto per sedare un litigio tra i due.

I domiciliari arrivano dopo che il questore aveva disposto l'ammonimento nei confronti del 42enne. Per il giudice, l'uomo ha manifestato una personalità pericolosa e concreto il rischio di reiterazione di condotte violente. I domiciliari saranno trascorsi in un'abitazione diversa a quella in cui risiede l'uomo.