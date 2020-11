Salgono a cinque i casi di Covid-19 tra i sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro . La notizia è stata data ieri sera dall'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera. Nello specifico si tratta di quattro medici e un infermiere , tutti asintomatici o con lievi sintomi. L'infermiere è già guarito e, per questo, rientrato in servizio.

La scoperta dei casi di positività ha portato a un'intensificazione della sorveglianza sanitaria da parte del nosocomio, a partire dalla sanificazione dei locali. «Il rispetto delle misure di protezione, l’osservanza delle procedure di contenimento e la sorveglianza attiva - dichiara il Salvatore Giuffrida, direttore dell’Azienda Cannizzaro - hanno permesso di intervenire prontamente al fine di evitare la diffusione del contagio, anche in aree critiche come il Pronto Soccorso nelle quali il rischio, come ben noto, resta particolarmente elevato».

Ai pazienti in ingresso viene fatto il tampone rapido. «L'esecuzione del test permette uno screening utile a proteggere gli altri pazienti e i sanitari - prosegue Giuffrida -. Singoli casi, con link epidemiologici il più delle volte non riconducibili all’ambiente ospedaliero, sono stati tempestivamente isolati».