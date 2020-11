Un 37enne è stato denunciato ieri mattina dal personale delle Volanti con l'accusa di essere un ladro seriale. L'uomo, di nazionalità marocchina e residente a Catania, si trovava alla guida di un'auto in via della Concordia. Alla vista degli agenti ha accelerato e ha deviato in una stradina, per poi fuggire a piedi.