Aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 44enne catanese. L'uomo è accusato del reato di maltrattamenti nei confronti della compagna. A disporre la carcerazione è stato il tribunale, mentre il trasferimento è stato eseguito dal personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp).

Il 44enne in precedenza era stato già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ma la misura si è rivelata inadeguata a tutelare la vittima. Per questo si è deciso per la custodia cautalare in carcere. Adesso si trova nella casa circondariale di Gazzi, a Messina.