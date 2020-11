I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, con l’ausilio di alcune pattuglie della polizia di Stato, hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro uomini, un 57enne, un 36enne, un 31enne e un 22enne. Insieme a loro è stata deferita in stato di libertà una minorenne. Sono tutti ritenuti responsabili di rissa.