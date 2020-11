Si sarebbe dovuto trovare a casa perché sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di sostante stupefacenti. Oualid Ouahbi era invece in macchina, insieme a un amico, nei pressi di corso del Popolo, a Paternò. A interrompere la passeggiata serale, quando erano da poco passate le 23, ci hanno pensato i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia locale. I militari hanno fermato la macchina durante un servizio di controllo del territorio.

Ouahbi, 24 anni, è stato arrestato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. Per i due amici però è scattata anche la doppia sanzione amministrativa per il mancato rispetto della normativa anti-Covid-19. Oltre a trovarsi fuori dal domicilio dopo le 22 non indossavano le mascherine di protezione individuale.