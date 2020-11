Niente assembramenti e distanza interpersonale di almeno un metro . Due regole semplici, ripetute ormai ovunque da mesi, ma che spesso non vengono rispettate . Gli ultimi giorni nel capoluogo etneo hanno riproposto il nodo lungomare. Già oggetto di accese polemiche quando, durante la prima ondata, il virologo Roberto Burioni condivise sul proprio profilo Twitter una foto con gente intenta a passeggiare e ad allenarsi . Lo scatto venne bollato da alcuni come una foto del passato ma in realtà era assolutamente attuale . Mesi dopo le scene sono praticamente le stesse, nonostante rispetto a primavera la situazione della pandemia sia decisamente più critica.

Tra chi si assembra e non tiene in considerazione il rispetto della distanza di sicurezza c'è anche il mondo della politica. Sabato mattina a molti cittadini non è sfuggita la grande folla che a piazza Nettuno ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione di un defibrillatore. L'iniziativa, organizzata dalla quarta commissione consiliare, ha visto la presenza di numerosi esponenti di Fratelli d'Italia, stesso partito del sindaco Salvo Pogliese, sospeso dopo la condanna in primo grado per peculato. Dalla presidente della commissione Sara Pettinato, passando per il deputato regionale Gaetano Galvagno e l'assessore regionale allo Sport Manlio Messina. Con loro anche Fabio Rallo, candidato al Consiglio comunale con il partito di Giorgia Meloni, e attualmente presidente di Catania Rete Gas. Tutti insieme, con la mascherina, ma senza nessun tipo di distanziamento.

La situazione non è migliorata questa mattina, complice la bella giornata di sole e la strada chiusa al traffico su disposizione del Comune di Catania. La misura, almeno sulla carta, nasceva per evitare proprio gli assembramenti. Il lungomare invece è stato preso d'assalto da centinaia di persone, tra famiglie in bici e persone che hanno approfittato del caldo per una passeggiata. Stesse scene lungo via Etnea e a piazza Borgo dove, come avviene quotidianamente, alcune decine di persone hanno allestito dei tavoli per giocare a carte. Molte di loro con mascherine rigorosamente abbassate.