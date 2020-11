Una bisca clandestina in cui si giocava a carte o alle slot machine , con quest'ultime attaccate alla rete elettrica in maniera abusiva. La scoperta è stata fatta dagli agenti di polizia di Catania, intervenuti all'interno di un immobile in via Zurria . A dare loro la dritta giusta è stata una voce anonima che ha segnalato telefonicamente il tutto.

All'interno gli agenti hanno sorpreso 11 persone intente a giocare. Per loro è scattata la sanzione per inosservanza del Dpcm per contenere il contagio oltre all'accusa di gioco d'azzardo. Sequestrate quattro slot machine e, grazie alla collaborazione dei tecnici Enel, è stato accertato come gli apparecchi fossero attaccati in modo abusivo alla rete elettrica.

Tuttavia il sequestro è stato operato a carico di ignoti. Secondo quanto comunicato dalla questura al momento non è stato possibile individuare il proprietario o gestore della bisca.