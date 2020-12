Un'auto è rimasta impantanata in una stradina non asfaltata tra Mineo e Grammichele, nel Catanese. Per soccorrere i due occupanti del mezzo è stato necessario l'intervento anche di un elicottero dei vigili del fuoco in servizio al reparto volo di Catania. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del 115 del distaccamento di Vizzini e i carabinieri.