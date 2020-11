Tragedia sul lavoro nella prima mattinata di oggi a Misterbianco, all’interno di una officina sita in via Sonnino, traversa di corso Carlo Marx, dove si lavora materiale in lamierino. A perdere la vita un 59enne di Messina, Rosario Mastrolembo . Da quanto ricostruito dai carabinieri della tenenza locale, intervenuta sul luogo della disgrazia, la vittima mentre era intenta a lavorare nei pressi di un torchio è rimasto schiacciato dalla pressa.

I vestiti si sarebbero impigliati nel macchinario al punto tale da non lascargli via di fuga. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che accertare la morte dell’uomo avvenuto sul colpo. Sul luogo della tragedia anche personale dell’Asp incaricato di verificare se le misure di sicurezza in officina sono state rispettate.

Il magistrato di turno, Alessandra Tasciotti, ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento di quest’ultima all’obitorio del Policlinico di Catania dove nelle prossime ore, una volta nominato il medico legale, sarà effettuata l’autopsia. Disposto anche il sequestro del macchinario.