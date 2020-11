Un uomo di 41 anni è stato denunciato dalla polizia postale per detenzione di materiale pedopornografico. Gli agenti gli hanno trovato una grossa quantità di immagini in cui erano immortalati soggetti minorenni, in alcuni casi anche con animali. L'uomo, che di professione fa il tecnico informatico, è accusato anche di avere divulgato il materiale.