«Sto andando a fare la denuncia ai carabinieri, mi è stato chiesto di non sottovalutare nulla ». La voce è quella di Emanuele Feltri , l'agricoltore negli anni scorsi divenuto simbolo di chi resiste ai soprusi e cerca di difendere la propria terra, in una terra - la Sicilia - da cui spesso si fugge per l'impossibilità di trovare un futuro o perché, anche individuato, risulta impossibile inseguirlo. Feltri in passato è stato destinatario di numerosi atti intimidatori . Incendi, pecore decapitate, inviti a lasciare perdere . D'altra parte le campagne - in questo caso quelle di contrada Sciddicuni, nel territorio di Paternò - non sono roba per giovani. Il suo caso arrivò fino in Parlamento . Una notorietà non cercata, che adesso rischia di riaccendersi in seguito a quanto accaduto due notti fa.

«Hanno tagliato la sbarra che blocca l'accesso alla strada interpoderale e distrutti i cartelli che avevo messo - racconta Feltri a MeridioNews -. Non ho idea di chi sia potuto essere, ma era organizzato e a suo modo motivato, per portarsi dietro un gruppo elettrogeno e un flex». Il gesto è stato compiuto inevitabilmente di notte: «La sera prima era tutto a posto, ce ne siamo accorti al mattino».

La strada in cui era stata posta la sbarra è meta di gruppi di motociclisti che il fine settimana la percorrono immergendosi nella campagna catanese. «Più volte gli è stato fatto presente che a furia di passare la strada si sta rovinando, perché non è adatta alle moto da cross - spiega Feltri -. Ma non posso dire che si sia stato un motociclista, non spetta a me verificare se sia stato un gesto singolo o se si tratti di intimidazioni di altra natura». A differenza del passato, non è solo l'agricoltore ad avere deciso di rimboccarsi le maniche per rimettere le cose a posto: «Sono diversi i proprietari di terreni, danneggiati così come me, che mi hanno detto che mi daranno una mano a ripristinare la sbarra. Già nei prossimi giorni ci lavoreremo».