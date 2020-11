Un prestito di 19mila euro , suddiviso in più tranche, che il ristoratore avrebbe dovuto restituirgli a rate con un tasso di interesse usuraio superiore al 120 per cento . Prendendo spunto dalla situazione finanziaria dell'imprenditore catanese, in forte difficoltà anche per l'emergenza dovuta alla pandemia, i finanzieri del comando provinciale di Catania, hanno arrestato in flagranza il 56enne Francesco Caccamo - nato a Catania e residente a Misterbianco - per i reati di usura ed estorsione .

Un prestito di 19mila euro, suddiviso in più tranche, che il ristoratore avrebbe dovuto restituirgli a rate con un tasso di interesse usuraio superiore al 120 per cento. Prendendo spunto dalla situazione finanziaria dell'imprenditore catanese, in forte difficoltà anche per l'emergenza dovuta alla pandemia, i finanzieri del comando provinciale di Catania, hanno arrestato in flagranza il 56enne Francesco Caccamo - nato a Catania e residente a Misterbianco - per i reati di usura ed estorsione.

Le indagini dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, in particolare delle unità specializzate del Gico, è emerso che l'imprenditore aveva maturato una esposizione debitoria, caratterizzata da elevati tassi usurai, nei confronti di Caccamo. È inoltre emerso che l’usuraio avrebbe minacciato di ritorsioni sia l’imprenditore sia i suoi familiari nel caso in cui non fosse stato saldato il pagamento delle rate, facendo anche riferimento al possibile intervento di soggetti inseriti in contesti criminali.

L'intervento dei finanzieri è avvenuto, in pieno centro, in concomitanza del pagamento dell’ultima rata del prestito usuraio . Constatata la cifra di 650 euro, è stata effettuata la perquisizione in casa di Caccamo, dove sono stati trovati circa 5mila euro in contanti, dieci assegni per un totale di 60mila euro, oltre a smartphone e documenti utili a ricostruire la contabilità in nero attestante il prestito usuraio. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Tenuto conto delle gravissime minacce di ritorsioni in caso di inadempimento del pagamento delle rate, a Caccamo è stato contestato il reato di estorsione, in aggiunta alle circostanze aggravanti relative al fatto che il reato di usura sia stato commesso a danno di un imprenditore, in stato di difficoltà economica . Su richiesta della procura, il gip del tribunale di Catania ha convalidato l’arresto di Caccamo, disponendone la custodia cautelare in carcere.