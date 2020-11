Falsificava i verbali di polizia e carabinieri così da tornare in possesso di alcuni mezzi già sequestrati . L'artefice del raggiro è un 35enne di Catania , già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e falso in atto pubblico . Secondo la ricostruzione della polizia stradale della Sicilia orientale la condotta illecita risalirebbe al periodo luglio-ottobre 2020 . L'uomo in qualità di titolare di una società di noleggio moto e scooter avrebbe messo in strada mezzi senza copertura assicurativa e, spesso e volentieri, condotti da persone senza patente.

Falsificava i verbali di polizia e carabinieri così da tornare in possesso di alcuni mezzi già sequestrati. L'artefice del raggiro è un 35enne di Catania, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e falso in atto pubblico. Secondo la ricostruzione della polizia stradale della Sicilia orientale la condotta illecita risalirebbe al periodo luglio-ottobre 2020. L'uomo in qualità di titolare di una società di noleggio moto e scooter avrebbe messo in strada mezzi senza copertura assicurativa e, spesso e volentieri, condotti da persone senza patente.

Per riuscire a riottenere i mezzi il 35enne avrebbe ingannato il custode giudiziale presentando falsi documenti, intestati a polizia e carabinieri, così da ottenere la restituzione. Nei fogli venivano apposti anche i nominativi di agenti realmente in servizio negli uffici delle forze dell'ordine. I mezzi dopo essere stati riottenuti venivano rimessi in circolazione.

Ieri è stata eseguita una perquisizione nella sede dell’attività di noleggio e nell’abitazione del responsabile; nel corso delle operazioni, sono stati rinvenuti e sequestrati altri documenti falsi per il cambio di custodia, in bianco, quindi pronti per una nuova truffa che gli avrebbero permesso il ritiro di altri motocicli.

I sette motocicli ritirati dall’indagato sono stati rintracciati e nuovamente sequestrati amministrativamente ai fini della confisca: quattro di essi sono stati individuati nel corso delle operazioni di perquisizione della sede dell’autonoleggio e prelevati mediante carroattrezzi. Altri tre, invece, erano stati immessi in circolazione e nuovamente sanzionati e sequestrati: anche per essi, che già si trovavano sottoposti a custodia giudiziale, è stato adottato l’ulteriore provvedimento di vincolo ai fini della confisca.