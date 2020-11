I carabinieri del stazione di Mineo , unitamente a quelli dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia , hanno tratto in arresto due uomini: un 74enne ed un 25enne , poiché ritenuti responsabili di detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni . I militari si sono recati a casa dei due e, secondo quanto ricostruito in un comunicato stampa, sarebbero stati gli stessi inquilini a consegnare spontaneamente un fucile calibro 16 marca Fabrication Lifgioise Raick Freres, illegalmente detenuto.

Dopo una perquisizione i carabinieri hanno sequestro anche sei cartucce e 312 grammi di polvere da sparo, anch’essa sottoposta a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, erano stati relegati agli arresti domiciliari.

Solamente due giorni dopo però il 74enne è stato nuovamente tratto in arresto, poiché ritenuto responsabile di evasione. Nello specifico i militari, effettuando un controllo presso l’abitazione dove il predetto era relegato, non lo hanno trovato a casa. Per questo motivo hanno deciso di attenderlo sino al suo ritorno, avvenuto alcune ore dopo, sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari.