Si aggrava la situazione contagi a Paternò . In attesa di ulteriori dati da parte della Azienda sanitaria provinciale di Catania, sono ufficialmente 371 soggetti positivi , di cui 35 ospedalizzati e oltre novecento in isolamento fiduciario . Agli attuali positivi, in attesa di conferma dall’Asp etnea, si potrebbero a breve aggiungere le 24 persone positive tra ospiti e personale dipendente della casa di riposo Il nido della serenità, di Corso Sicilia. A darne comunicazione nel pomeriggio di ieri era stato il primo cittadino Nino Naso , parlando di 36 casi. Ma il numero è stato ridimensionato a 24 - 21 ospiti e tre lavoratori - dalla direttrice del distretto sanitario Giovanna Zago.

Si aggrava la situazione contagi a Paternò. In attesa di ulteriori dati da parte della Azienda sanitaria provinciale di Catania, sono ufficialmente 371 soggetti positivi, di cui 35 ospedalizzati e oltre novecento in isolamento fiduciario. Agli attuali positivi, in attesa di conferma dall’Asp etnea, si potrebbero a breve aggiungere le 24 persone positive tra ospiti e personale dipendente della casa di riposo Il nido della serenità, di Corso Sicilia. A darne comunicazione nel pomeriggio di ieri era stato il primo cittadino Nino Naso, parlando di 36 casi. Ma il numero è stato ridimensionato a 24 - 21 ospiti e tre lavoratori - dalla direttrice del distretto sanitario Giovanna Zago.

Tutto sarebbe stato scoperto perché un anziano ospite della struttura, autonomo, nei giorni scorsi si è recato nell’area della piscina comunale dove era in corso lo screening generalizzato di massa e, sottoponendosi al test, rapido è risultato positivo.

Sulla vicenda è intervenuto anche Alfio Arena, l'amministratore della casa di riposo. «Le persone positive sono tutte asintomatiche; stanno bene. Gli ospiti in cui è stata la positività sono stati separati dagli altri; mentre il personale affetto da Covid è rimasto in quarantena all’interno della struttura e assisterà i nostri anziani. Si è proceduto alla sanificazione dei locali, come d’altronde avviene da tempo».

Sempre a Paternò all’interno dell’Ipab Salvatore Bellia, dove nella scorsa settimana è stato accertato un focolaio, c’è da registrare un nuovo caso di Covid: il numero degli anziani contagiati sale cosi a 19, mentre sono 6 i dipendenti contagiati dal virus.