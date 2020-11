Gli rubano l'automobile ma riesce a individuare il ladro, lo insegue e lo blocca dentro un negozio cinese in via Fabio Flizi, nei pressi dell'ospedale Garibaldi centro. Subito dopo comincia una scazzottata, bloccata però dall'intervento della polizia. Così M.A., classe 1997, è stato arrestato con l'accusa di rapina. Per lui però, passate alcune ore in questura per le formalità di rito, è stata disposta la liberazione dal pubblico ministero di turno.