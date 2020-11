Pavoni, oche, cani e gatti. Un allevamento di animali all'interno di un bene confiscato alla mafia in contrada Molinazzo, nel Comune di Mineo, e gestito dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'interno del terreno, a prendersi cura degli animali, i carabinieri della stazione di Mineo hanno trovato un 33enne di Ramacca che si è presentato come il «cugino del proprietario». Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per invasione di terreni o edifici e possesso ingiustificato di chiavi adulterate.