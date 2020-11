Pochi istanti ma che non sono sfuggiti alla telecamera di sorveglianza della pizzeria Napulè , lungo via Mario Sangiorgio , angolo corso Italia . Il gesto immortalato ha come protagonista un uomo di mezza età che ha portato via le piante posizionate all'esterno del locale. Il video è stato poi pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell'attività commerciale.

Il fatto risale alle 14.46 del 17 novembre scorso. Si vede un uomo con al seguito un bidone della spazzatura, di quelli normalmente usati nei condomini, arrivare da corso Italia. Indossa una paio di pantaloncini e una giacca giallo-azzurra con delle strisce catarifrangenti. L'autore del fatto in pochi attimi sembra scegliere le piante e, subito dopo, ne carica ben undici all'interno del bidone. Da quelle più grandi e a quelle più piccole, inserite all'interno di due fioriere. Terminato il lavoro il video si interrompe.

Su Facebook non manca indignazione e ironia a corredo del post. «Purtroppo a Catania rientra tutto nella norma», scrive Carmen. Non è infatti la prima volta che in città succedono fatti del genere poi immortalati dalle telecamere. Il 7 dicembre 2012 venne rubato un Babbo Natale gigante davanti il negozio dell'imprenditore Gigi Tropea, storico ornamento che dal 1997 abbellisce i suoi negozi di abbigliamento. L'estate scorsa un ladro di piante ha fatto invece visita a Locanda Cerami, lungo via Crociferi.