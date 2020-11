Un incendio di matrice dolos a è stato appiccato poco prima di mezzanotte e mezza a Santa Maria di Licodia in via Milano, alla porta di ingresso di uno degli alloggi popolari al primo piano delle palazzine. Il fumo e le fiamme hanno subito spinto tutti gli inquilini ad abbandonare l'immobile e scendere in strada.

Un incendio di matrice dolosa è stato appiccato poco prima di mezzanotte e mezza a Santa Maria di Licodia in via Milano, alla porta di ingresso di uno degli alloggi popolari al primo piano delle palazzine. Il fumo e le fiamme hanno subito spinto tutti gli inquilini ad abbandonare l'immobile e scendere in strada.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento il rogo prima che potesse provocare ulteriori danni. In via precauzionale è arrivata anche un’ambulanza del 118. Allertati pure i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno avviato le indagini, ascoltando gli inquilini dell’appartamento, per ricostruire le cause e la dinamica dell'episodio e anche per individuare i responsabili. Le operazioni di bonifica si sono concluse poco dopo le 2 del mattino.

A Zafferana Etnea un incendio è divampato all'interno di un supermercato in via Roma. Stando a quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato dell'effetto di un cortocircuito. Nello specifico, le fiamme si sarebbero sviluppate da una bilancia elettronica posizionata sul bancone della salumeria. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 3.15 dai residenti dell'immobile a tre livelli al cui piano terra si trova l'attività commerciale.

In particolare, le fiamme hanno distrutto quasi totalmente la zona del supermercato dove si trova la salumeria. L'intera palazzina è stata evacuate e una donna residente è rimasta leggermente intossicata ma è stata soccorsa dal personale medico del 118. A spegnere il rogo gli uomini del 115 del distaccamento di Riposto, supportati da un altro mezzo proveniente dalla centrale operativa di Catania. Resta ancora da verificare l’agibilità del supermercato. L’intervento di messa in sicurezza dei locali si è concluso poco prima delle 6.30.