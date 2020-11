Beccati a gironzolare di notte lungo la strada statale 114 a bordo di una moto Malaguti 150 - violando anche il rispetto delle misure anti-Covid - i due 18enni hanno mostrato subito un eccessivo nervosismo. Durante la perquisizione, i carabinieri della stazione di Mascali hanno trovato e sequestrato oltre 30 grammi di cocaina e circa 100 grammi di marijuana, quest'ultima suddivisa in 150 dosi già pronte per essere vendute.

Per questo i militari hanno arrestato nella flagranza i due 18enni, uno di Fiumefreddo di Sicilia (in provincia di Catania) e l’altro di Giardini Naxos (in provincia di Messina), poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. A ognuno degli arrestati è stata anche elevata la sanzione di 400 euro prevista per chi viola le norme per il contenimento del nuovo coronavirus (che impongono di rimanere in casa dalle 22 alle 5 e di non uscire dal proprio Comune di residenza se non per ragioni che ne giustifichino lo spostamento).